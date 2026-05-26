【モデルプレス＝2026/05/26】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）の公式X（旧Twitter）が26日に更新された。悪質な投稿をしていたユーザーを公開し、法的措置を進めていることを明らかにした。【写真】IVE、圧巻オーラ漂う異次元ビジュアル◆IVE公式X、悪質投稿していたアカウント公開同アカウントは「所属アーティストの権利侵害に関する法的対応状況のご案内」と題し「弊社は、弊社アーティストIVE（ANYUJIN、GAEUL、REI、JAN