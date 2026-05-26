【モデルプレス＝2026/05/26】東京・上野「Club蓮 上野」に勤務するゆうか。会社をクビになったり、恋人に浮気されたりして人生に絶望したが、家族の支えで立ち直り、現在は夜の世界で輝く。絶望を知ったゆうかにしかできない接客でお客様に寄り添っている。【写真】上野キャバ嬢の美スタイル輝くドレス姿◆ゆうか「人には人の地獄がある」ゆうかには壮絶な過去がある。コロナウイルスの影響で、新卒2年目で突然会社をクビに。その