【線状降水帯 予測】薩摩大隅・種子島屋久島地方 鹿児島県（奄美地方を除く）では、２７日（水）未明から夕方にかけて「線状降水帯」が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。 【大雨警報】の可能性は？ 雨雲が予想以上に発達した場合や、激しい雨が同じ場所で降り続いた場合は「大雨警報」発表の可能性があります。薩摩大隅・奄美地方では【警報級の可能性（中）】、種子島屋久島地方では【警報級の可能性