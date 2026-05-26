チャンネル登録者211万超の人気筋肉系YouTuber・ぷろたんさんが2026年5月26日、プロ野球・巨人の阿部慎之助前監督（26日辞任）が18歳長女への暴行容疑で逮捕・釈放された事件をめぐり、Xで持論を述べた。「多分だけどごく普通の愛ある家庭が...」各社報道によると、阿部氏は、児童相談所から通報を受けた警察によって25日夜に現行犯逮捕された。警察の取り調べには、姉妹ゲンカの仲裁に入った際に長女の襟をつかんで投げ飛ばした