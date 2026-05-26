ラッパーのYoung Cocoが、ニューアルバム『SEDITION』をリリースした。2025年4月の『BIG C』以来となるフルアルバムで、キャリア最多となる全28曲を収録した大作となっている。兵庫県西宮市出身、若くして関西のラップシーンを牽引し、千葉雄喜「チーム友達（Remix）」のヴァイラルヒットへの客演でも知られるYoung Coco。現在は東京を拠点に海外とのコネクションを広げてきたが、本作はその歩みが明確に結実した一作だ。とりわけ