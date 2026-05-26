ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けするコラム。今回は、人気ライブ配信アプリ「ふわっち」をピックアップ。「ふわっち」はスマホひとつで誰でも手軽に配信・視聴が楽しめるプラットフォームです。個性豊かなライバー（配信者）による日常や旅、雑談配信など、多彩なコンテンツが楽しめます。今回入賞を果たした上位5名（左から）あむちん、とも、機長、みーき、うっきー数あるアプリ内イベントのなかでも