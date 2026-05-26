ドル指数は下げ渋り、中東情勢が再び緊迫化＝ロンドン為替 ドル指数は下げ渋りの動き。99.018から取引を開始したあと、一時99.009まで低下も、その後は上昇に転じた。ロンドン序盤には99.164まで上昇。足元では99.06付近で揉み合っている。 米イスラエルが複数イラン船舶に攻撃、イラン人職員数名死亡とのニュースが流れたほか、イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師が「米国の中東の基地にもはや安全な避難場