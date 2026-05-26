REDMI Headphones Neo シャオミ・ジャパン(Xiaomi)は、ブランド初となるワイヤレスヘッドフォン「REDMI Headphones Neo」を発売した。市場想定価格は7,980円前後。6月8日まで早割価格の6,980円で購入できる。 周囲のノイズを最大42dB低減するアクティブノイズキャンセリング(ANC)を搭載。交通音やオフィスの雑音が気になる環境でも、より快適なリスニングをサポートする。 ワンタップ操作や周囲の騒音変化に自動