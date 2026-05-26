世界的人気を誇るサッカー漫画「キャプテン翼」の原作者・高橋陽一氏（６５）が２６日、都内で元日本代表ＦＷの柿谷曜一朗氏（３６）と巡回型アート展「キャプテン翼ＯＮＥＷＯＲＬＤＯＮＥＴＥＡＭＡｒｔＥｘｈｉｂｉｔｉｏｎ２０２６」に関するトークイベントを行った。サッカーＷ杯開幕が来月に迫るタイミングでのイベント。高橋氏は、日本代表に選出された２６人については「ベストメンバーと思うので、決ま