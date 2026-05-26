◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２６日・東京ドーム）巨人の則本昂大投手が、交流戦初戦に登板。３回に先制弾を含む３被弾と打ち込まれた。両軍無得点の３回。先頭の大津を見逃し三振に抑えたが、続く正木に１４５キロの直球を捉えられた。打球は左翼スタンドに飛び込み、先取点を奪われた。さらに、１死一、三塁では栗原にバックスクリーンへ３ランを浴びて４得点目を献上。なお、続く山本恵の打席