サッカー女子のアジア・チャンピオンズリーグで優勝した北朝鮮チームの選手たちが北京の空港を経由し、平壌へ向かいました。記者「金メダルを下げている選手もいます」北朝鮮のチームは、23日に韓国で行われた決勝戦で日本を破り、優勝しました。韓国メディアによりますと、優勝賞金は日本円でおよそ1億6000万円でしたが、国連から経済制裁を受けていることから、直接受け取ることはできなかったということです。国際サッカー連盟