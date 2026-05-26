長女に対する暴行の疑いで逮捕され、その後、釈放された読売巨人軍の阿部慎之助監督が辞任を発表。会見では娘からのコメントも代読されました。長女が相談した「児童相談所」はどのような場所なのか、改めて考えます。【写真を見る】“巨人一筋”の人生辞任した監督「阿部慎之助」とは?巨人監督を辞任した「阿部慎之助」とは?井上貴博キャスター:5月26日に辞任を発表した巨人・阿部慎之助監督は、2001年に巨人に入団すると、1年