きょう午後、韓国・ソウル中心部で解体予定だった高架道路が崩落し、作業員3人が死亡、3人が重軽傷を負いました。突然、崩れ落ちる高架道路。火花が散る様子や走って逃げる人の姿も確認できます。きょう午後2時半ごろ、ソウル中心部の西大門で解体予定だった高架道路が崩落しました。現場には作業員13人がいて、3人が死亡、3人が重軽傷を負いました。近くを通行していた車両や歩行者に被害はありませんでした。ソウル市によります