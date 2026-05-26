東京・八王子市でのクマの出没を受け、26日、市の職員がクマ対策などについて学びました。日本獣医生命科学大学 安富舞氏「わなを設置するということは、わなにクマを誘引しますので、逆にクマにあう可能性が増えます」ツキノワグマの出没が相次いでいる八王子市では26日、職員が野生動物の専門家からクマの特性や対策について学ぶ会議が開かれました。クマは5月から6月にかけて、繁殖期や、親子が離れる「分散期」を迎え、出没が