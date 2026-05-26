©ABCテレビ 55年、半世紀以上の『新婚さんいらっしゃい！』の歴史において、番組史上初となる「2週連続で同じ新婚さんを大特集」することが決定した！ 今回登場するのは、東京都在住の竹俣多聞さん（28歳・航海士）と実央さん（28歳・IT系営業）夫妻。 2人が手繰り寄せた、バラエティの枠を完全に超越した（）「27年越しの運命の伏線回収」があまりにもドラマチックすぎるため、1週（約30分）の枠には到底収まりきらず、前