ボートレース尼崎のルーキーシリーズ第11戦「スカパー！・JLC杯」は26日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、27日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。準優勝戦10Rでは3コースからの捲り差しで2着を確保。竹間隆晟（25＝大阪）が2月17〜22日のルーキーシリーズ第3戦に続く当地での連続優勝戦進出を決めた。尼崎では近況5節で4優出。相性抜群の水面といっていい。「尼崎は好きな水面です。ただ、優勝ができてい