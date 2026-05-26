千葉県はきょう、大規模地震の被害想定を新たに発表しました。最大12メートル以上の津波が押し寄せ、千葉県内だけでおよそ5万7000人あまりが死亡するとしています。千葉県は、県内や周辺で大規模な地震が起きた時の被害想定を10年ぶりに更新し発表しました。新たな被害想定では、千葉県の東側の海でマグニチュード8.5の巨大地震が発生した場合、いすみ市で最大12.8メートルの津波が観測され、最悪の場合は津波による県内の死者がお