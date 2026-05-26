俳優の本木雅弘主演、黒沢清監督の映画『黒牢城』（6月19日公開）ジャパンプレミア レッドカーペットセレモニーが26日、都内で行われ、本木、黒沢監督をはじめ、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太（Snow Man）、柄本佑、ユースケ・サンタマリア、吉原光夫、坂東龍汰らキャストと監督総勢10人が登壇し、会場に集まった400人のファンが熱狂した。【写真】くるくる回る舘様に大爆笑の吉高由里子ら会場となった東京・らら