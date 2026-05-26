巨人の山口寿一オーナー（69）が26日、交流戦初戦のソフトバンク戦前のミーティングで、ナインの前で阿部慎之助監督（47）の辞任について説明を行った。阿部監督は、18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、その後に釈放。この日の午前に辞任を山口オーナーに申し入れ、受理された。山口オーナーは、今回の経緯について改めて説明した上で「私から皆さんにお伝えしたいのは、試合には全力で集中してほしいというこ