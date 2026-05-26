インドを訪問している茂木外務大臣は、クアッド＝日米とオーストラリア、インドの4カ国の外相会合に出席しました。茂木外務大臣：重要鉱物等の輸出規制についても、深刻な懸念の共有をいたしました。中国がレアアースの輸出規制をする中、「クアッド」外相会合では、重要鉱物の供給を支援するための4カ国の枠組みの設置で合意しました。また、エネルギー安全保障に関する共同声明を発表し、ホルムズ海峡の航行の自由の重要性を再確