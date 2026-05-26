はい、半年前から言ってるんです。あなたが聞いてなかったんです。それにさっき「オッケー！ゴローにおまかシェル」と威勢のいいことを言ってましたよね？奥さんはそのことをしっかり聞いていて…!?>>【まんが】父親失格!?(ウーマンエキサイト編集部)