京都府八幡市役所で約4カ月の産休取得を発表する川田翔子市長＝26日午後9月中旬の出産予定日前後に産休を取得する方針を示した京都府八幡市の川田翔子市長（35）は26日の記者会見で、期間を約4カ月とすると発表した。21日の方針表明以降、市に賛同の声が多く寄せられたといい「ライフイベントとキャリアの両立に悩む方への前向きなメッセージになればいい」と改めて強調した。川田氏は女性市長として全国最年少。市によると、