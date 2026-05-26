総務省消防庁は26日、熱中症により18〜24日の1週間に全国で1114人が救急搬送されたとの速報値を発表した。前週（11〜17日）に比べ102人の増加。香川県で1人の死亡が確認された。消防庁は小まめな水分補給やエアコンの適切な使用を呼びかけている。3週間以上の入院が必要な重症が22人、短期の入院が必要な中等症が373人。65歳以上が653人で全体の58.6％を占めた。都道府県別では福岡が73人で最多。兵庫が70人、愛知が68人と続