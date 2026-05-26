ソフトバンクからDeNAにトレード加入した井上朋也内野手（23）が26日、移籍後初めて1軍に合流した。長打力が売りの右のスラッガーは、花咲徳栄から20年ドラフト1位でソフトバンクに入団。1軍では通算28試合で打率・181、1本塁打、4打点で、新天地では将来の中軸候補として期待されている。移籍後はここまでファーム・リーグ戦で5試合に出場して16打数3安打、4打点という成績だった。相川監督は「打撃でまずは期待している。