高市総理大臣は2025年の自民党総裁選挙などで、自らの陣営が他の候補への誹謗中傷動画をSNSに投稿したとする週刊文春の報道を改めて否定しました。高市総理はこれまで、報道について秘書から「一切行っていないという報告を受けている」と否定しています。立憲民主党・杉尾秀哉参院議員：動画を作成したとされる男性は、18日のネット番組で「秘書と会っていないがオンライン会議をした」と発言しています。オンライン会議をしたか