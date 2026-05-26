歌手の中島健人（32）と女優の畑芽育（24）が司会を務める特番「世界に響くJ−POP2026〜MUSIC AWARDS JAPAN＆Zipanguスペシャル〜」が6月4日、NHK総合で午後10時から放送される。この番組では、2人がアンバサダーを務める「MUSIC AWARDS JAPAN」の見どころを紹介。ちゃんみなや藤井風、Mrs．GREEN APPLEらのパフォーマンスでも大きな話題となった去年の名シーンを振り返ると共に、今年のノミネート作品や注目の部門、授賞式の