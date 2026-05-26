和食ファミリーレストランの「和食さと」は、202店舗目となる「広島観音新町店」のオープンを記念して、2026年5月21日から31日まで「202店舗目オープン記念キャンペーン第1弾」を開催しています。「202」店舗目にちなんだ特別価格メニューがたっぷり広島エリアへの初出店と202店舗目のオープンを記念して、「和食さと」全店舗で、季節限定の和膳を202円（税抜）オフや、対象の一品料理・アルコールを202円（税抜）で提供する「202