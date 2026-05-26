5月26日、愛媛オレンジバイキングスは、林瑛司と2026－27シーズンの契約継続を発表した。 長野県出身で現在28歳の林は、188センチ83キロのシューティングガード兼スモールフォワード。中京大学在学中の2018－19シーズンに特別指定選手としてファイティングイーグルス名古屋へ加入し、その後、同クラブでプロキャリアをスタートさせた。その後、バンビシャス