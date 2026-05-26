学術研究や教育の分野で連携・協力し、文化や社会の発展に寄与していこうと加計学園と東京国立博物館が包括連携協定を結びました。 【写真を見る】加計学園と東京国立博物館が包括連携協定研究の促進や学生の新たな教育機会の創出など【岡山】 きのう（25日）調印式が開かれ、加計学園の加計役理事長や東京国立博物館の藤原館長らが出席しました。今回の協定は、それぞれの連携・協力による遠隔地からの博物館体験や研究の促進