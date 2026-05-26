5月26日、鹿児島レブナイズは、佐藤星来と2026－27シーズンの選手契約を締結したことを発表した。 23歳の佐藤は千葉県出身で、173センチ73キロのポイントガード。2024－25シーズンに福島ファイヤーボンズでプロデビューを果たすと、2025－26シーズンより練習生としての活動を経て鹿児島に加入した。今シーズンは36試合の出場で平均2.5得点0.9リバウンド0.6ア