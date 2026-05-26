6月1日の岡山市民の日を前に、郷土の魅力を川柳で表現する「愛ラブおかやま川柳」の表彰式が、きのう（25日）岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】「素通りは もったいないよ 晴れの国」愛ラブおかやま川柳最優秀賞は中学2年生に【岡山】 市民の郷土愛を高めようと、岡山商工会議所が主体となって毎年実施しているものです。9回目の今回は、過去2番目に多い3万3,751作品の応募があったといいます。 きのうの表彰式で