トルコの古代遺跡で新たな発見です。長年、ノートルダム清心女子大学などの研究グループが発掘調査を続けていて、そこに都市が形成されていた裏付けになるものではと期待を寄せます。 【写真を見る】トルコの古代遺跡で新発見100メートル規模の大建築址の周壁か都市が形成されていた可能性に迫るノートルダム清心女子大学など【岡山】 巨大な円形の建築物を取り囲む壁の一部か （ノートル