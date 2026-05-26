山陽放送学術文化・スポーツ振興財団による助成授賞式が岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】アルツハイマー病の認知機能再生研究に取り組む福井裕介助教らを支援「山陽放送学術文化・スポーツ振興財団」助成授賞式【岡山】 財団は、社会科学やスポーツといったさまざまな分野で将来性が期待される研究や個人などに毎年、助成を行っています。 今年度、学術研究助成部門では、岡山大学学術研究