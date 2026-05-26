2026年5月22日、ガジェット系YouTuberのカズチャンネルが自身のYouTubeチャンネルを更新。新たに購入したテレビを紹介した。今回の動画は、株式会社ドウシシャのPR動画となっている。 （関連：【画像あり】「でっか」「これは楽しいね」カズも圧倒された“100インチテレビ”） 今回カズが購入したのは、福井県の電機メーカー・オリオンが販売している『チューナーレス スマートテレビ（GLMK10