（台北中央社）台湾の大手企業集団、潤泰グループの総裁で、“東洋のノーベル賞”と呼ばれる「唐奨」創設者の尹衍樑（いんえんりょう）氏が26日朝、台北市内の病院で死去した。75歳だった。同グループが同日、発表した。尹氏は1950年、台北生まれ。父・尹書田氏が紡績業で創業した潤泰グループの2代目として手腕を発揮し、事業を建設、金融・保険、小売店、バイオ医療まで多角的に拡大させ、時価総額1000億台湾元（約5000億