太平洋戦争で父を亡くした遺族たちを取材しました。遺族たちが折り続けている千羽鶴。そこには、父を知らないまま生きてきた人たちの８０年を超える思いがありました。 【写真を見る】【特集】戦争で亡くなった父へー戦後80年を超えて語られる遺族の思い平和への願いが込められた折り鶴（山形） 県遺族会・山形市遺族連合会女性部の皆さんです。 折っているのは沖縄にある「山形の塔」に供える折り鶴です。 「山形の