大規模な地震による津波や停電を想定した実践的な訓練が、山形県の酒田警察署で行われ、警察官が災害時の対処方法を確認しました。 【写真を見る】「身近なこととして重要」大規模地震による津波や停電を想定した訓練有事に備え警察官が対処方法を確認（山形・酒田市） この訓練は、地震により津波や停電が起きた際に迅速に対応できるようにと毎年行われているものです。きょうは酒田警察署の署員と機動隊庄内分駐隊員が訓練に