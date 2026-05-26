名古屋グランパスは５月26日、稲垣祥の負傷を発表した。10日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第16節の京都サンガF.C.戦（３−０）の90＋２分にボールを回収しようとした際、相手MF本田風智の左足裏が稲垣の左足首あたりに激しく接触。負傷交代を余儀なくされ、その後のリーグ戦は欠場が続いていた。 クラブの公式サイトによれば、MRI検査の結果、34歳のMFは左足関節捻挫および三角骨障害と診断され