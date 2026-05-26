これからの気象情報です。 27日(水)は、一段とムシ暑くなりそうです。 ◆警報・注意報 この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。 ◆5月27日(水)の天気 ・上越地方 昼ごろまでは、日差しが届いて暑くなるでしょう。 妙高市では真夏日になる予想です。 一方、夕方以降は次第に雲の多い天気になりそうです。 ・中越地方 夕方以降は雲が広がり、群馬との県境付近では夜はにわか雨の可能性があ