26日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝159円16銭前後と、午後5時時点に比べ3銭のドル安・円高と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝185円30銭前後と4銭のユーロ高・円安と横ばい圏で推移している。 株探ニュース