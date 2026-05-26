26日(火)は、気温・湿度ともに高くムシ暑くなりました。最高気温は、新潟市秋葉区で29.8℃まで上がるなど、所々で真夏日に迫る暑さになりました。また、昨日に続き、今日も濃い霧の出たところがありました。 さて、27日(水)の県内は一段とムシ暑くなりそうです。 ◆27日(水)午前9時の予想天気図 低気圧を含む気圧の谷が次第に西から近づいてくるでしょう。このため、だんだんと湿った空気が流れこみやすくなり、はじめ