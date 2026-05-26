りそなグループBリーグチャンピオンシップ決勝、日本一に王手をかけている「長崎ヴェルカ」は26日(火)、運命の “GAME3” に臨みます。 まもなく試合が始まる、現地の熱気を伝えてもらいます。 （小林勇大アナウンサー） Bリーグチャンピオンシップ決勝の会場となる、横浜市の横浜アリーナ前からお伝えします。 平日ですが、アリーナ周辺では多くのヴェルカブースタ