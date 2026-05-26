県知事選挙は投開票まで1週間を切り、終盤に入りました。県内各地で支持を訴える3人の候補にカメラが密着。それぞれの選挙戦を取材しました。 ―――＜無所属・現 花角英世候補(68)＞ ラストサンデーとなった24日。現職の花角英世さんは、多くの観光客が訪れる弥彦神社から街宣をスタートさせました。演説では、これまでに取り組んだ『災害への対応』や『地域医療』などに加え、次の4年間を『攻めの