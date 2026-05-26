消防に、自治体の職員も。紫外線から目を守ろうと県内では職場でサングラスの着用を推奨する動きが広がっています。そんな中、奄美市の高校では2026年7月から登下校や部活動でサングラスを着用する取り組みが始まります。奄美市の奄美高校で26日行われたのは、目の健康に関する出前授業です。大手メガネブランド、Zoffが開いたもので、紫外線対策の重要性について説明しました。（Zoff広報・渡邊紫乃さん）「皆さんの若い世代