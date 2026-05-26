りそなグループBリーグチャンピオンシップ決勝日本一に王手をかけている長崎ヴェルカは26日、運命のGAME3に臨みます。 まもなく試合が始まる現地の熱気を伝えてもらいます。小林さん。 ※詳しくは動画をご覧ください 長崎市のハピネスアリーナなどではパブリックビューイングも行われます。