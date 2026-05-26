2026年5月26日、韓国メディア・毎日経済は、中国から韓国へ違法に持ち込まれようとしていた畜産加工品から口蹄疫ウイルス遺伝子が検出され、韓国当局が緊急対応に乗り出したと報じた。記事によると、韓国農林畜産食品部は、仁川国際空港で中国から入国した旅行客が違法に持ち込もうとしていた畜産加工品を検疫当局が押収し、このうち中国ソーセージから口蹄疫ウイルス遺伝子が確認されたと発表した。問題の加工品は空港検疫探知犬