上海で5月25日に開催された「2026年IEEE国際回路・システムシンポジウム（ISCAS 2026）」において、ファーウェイ（華為技術）の何庭波取締役兼半導体事業部総裁は、「半導体の新しい道筋の探求と実践」と題した基調講演を行い、「タウ（τ）の法則」を正式に発表しました。これは、中国企業が世界の半導体分野において、産業発展を導く新たな法則を提唱した初の事例となります。 ファーウェイはこの法則に基づき、過去6年間でチッ