電通は、5月15日に開催された国際広告賞「The One Show 2026」において、IP＆プロダクトデザイン部門の「Best of Discipline Pencil」（部門最高賞）をはじめ、合計5つの賞を受賞したと発表した。国際広告賞「The One Show」のロゴ同社の受賞は3部門にまたがるもので、IP＆プロダクトデザイン部門で部門最高賞を獲得したほか、ゴールド1、シルバー2、ブロンズ1を受賞したという。The One Showは、広告とデザインの分野において世界