ロアッソ熊本で高校生Jリーガーとして活躍した神代慶人選手は、今、ドイツ1部リーグフランクフルトの下部組織でプレーしています。神代選手は25日、通っていた東海大星翔高校の「卒業式」に臨みました。■神代慶人選手「いろんな面で支えてくれた先生方に感謝」ドイツ1部リーグフランクフルトの下部組織でプレーする神代慶人選手。帰国した神代選手は、東海大星翔高校の卒業証書授与式に出席