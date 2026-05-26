各地で相次ぐ子どもの性被害を受けて、熊本市が子どもの性被害防止に向けた条例を制定する方針を示しました。 【写真を見る】“子どもを性被害から守る” 熊本市が防止条例の制定へ全国の政令市で初 制定されれば、政令市で初めてとなる見通しです。 地域全体で子どもを守る 熊本市 大西一史市長「地域全体で子どもを守るための体制整備や、環境整備を整えていく必要がある」 条例制定に向けた有識者による初会合が5月26日